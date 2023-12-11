Электрический суперкар Yangwang U9 стал мощнее перед стартом продаж

В Китае сертифицировали электрическое купе Yangwang U9. Оно по-прежнему имеет четыре электромотора, но их комбинированная пиковая отдача выросла с 1100 до 1305 лошадиных сил. С места до «сотни» U9 сможет разгоняться за 2 секунды и проезжать на одной зарядке до 700 километров. Также суперкар, вероятно, получит продвинутую подвеску DiSus-X. По предварительной информации, машину будут продавать за один миллион юаней, что соответствует 12,8 миллиона рублей.

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Электрический суперкар Yangwang U9, анонсированный в начале 2023 года и весной отпраздновавший премьеру на Шанхайском автосалоне, сертифицирован в Китае. Причем он стал мощнее. Если раньше речь шла о 1100 лошадиных сил, теперь заявлены 1305. Силовая установка у U9 по-прежнему четырехмоторная (по одному на каждое колесо). Батарею поставляет принадлежащая BYD компания Xiangyang Fudi Battery. Её емкость неизвестна, но на одной зарядке суперкар проезжает до 700 километров.

Yangwang

Yangwang

Yangwang

Yangwang

Судя по данным из базы Министерства промышленности и информатизации Китая, для U9 предложат несколько вариантов колесных дисков, разнообразный внешний декор и огромное фиксированное антикрыло. Также суперкар получит электрогидравлический усилитель тормозов Bosch, трекшн-контроль и регистратор событий, в простонародье черный ящик. Разгоняться до ста машина будет за 2 секунды. Максималка — 300 километров в час.

Чего нет в базе Минпрома КНР, так это данных о подвеске. Между тем у внедорожника U8 она гидропневматическая, как у «Мерседесов», и называется DiSus-P. А ещё у BYD есть DiSus-X.