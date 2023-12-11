Nissan Note перешёл на новый фирменный стиль марки

Японскому компакту подправили внешность, обновки есть и внутри, но более скромные. Вся техника прежняя.

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В актуальном, третьем по счету поколении хэтчбек Nissan Note пребывает с 2020 года. Модель получилась удачной, она стабильно входит в ТОП-10 самых популярных «полноценных» авто японского рынка (то есть без учета кей-каров, у них отдельная статистика). Более того, в 2021-м Note признали лучшим автомобилем Японии. И вот пришло время рестайлинга: пока представлен только базовый модернизированный компакт, кросс-версия от подразделения Autech и «роскошный» вариант Aura обновятся позже.

Внешность оформили в новом фирменном стиле бренда, который уже примерили минивэн Serena, американский кроссовер Rogue (брат X-Trail), кей-кар Dayz, седан Almera/Versa и китайский Pathfinder. Характерная особенность того самого стиля – горизонтальные плашки на радиаторной решетке, причем у Nissan Note они могут быть окрашены в цвет кузова (к слову, палитру пополнили два новых оттенка), дополнительные же полоски по бокам сделали блестящими. Хэтч также обрел иные бамперы, плюс появились 16-дюймовые диски нового дизайна. Светодиодные фары отныне входят в список стандартного оборудования.

В салоне обновок меньше: изменен узор декоративной вставки, расположенной на передней панели, бардачок стал вместительнее ну и еще у кресел теперь другая обивка. Как и прежде, для Nissan Note предусмотрены климат-контроль, мультимедийная система, виртуальная приборка, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Технику реформы не затронули. Nissan Note бывает исключительно в виде гибрида с установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор (116 л.с.). Также можно выбрать полноприводный хэтч с отдельным электродвигателем на задней оси (68 л.с.).