Ушла эпоха: собран последний седан Chrysler 300C
Производство седана завершилось: с конвейера завода в канадском Брамптоне сошел последний экземпляр. Chrysler 300 был знаковой моделью и выпускался без малого два десятилетия, но 2023 год стал для него последним. «Прощальная» ограниченная серия «заряженных» Chrysler 300С с 6,4-литровым мотором Hemi V8 мощностью более 490 лошадиных сил была выпущена в количестве 2200 штук — две тысячи для рынка США и 200 штук для Канады.
В настоящее время марка Chrysler принадлежит концерну Stellantis, и с завершением производства седана 300 ее модельная линейка сократилась до одного-единственного минивэна Pacifica. Chrysler 300 (на экспортных рынках продавался как 300C) особой популярностью не пользовался: так, в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, было продано 16,6 тысячи таких машин, что на 43 процента меньше результата 2019 года. В 2021-м Сhrysler удалось продать примерно столько же седанов, а в первом полугодии 2022-го — 7,5 тысячи штук (-31,5 процента).
С сентября 2022 года и по сегодняшний день компания собирала лимитированную серию «прощальных» Chrysler 300С, которые получили ряд отличий от обычного «трехсотого». У спецверсии была черная радиаторная решетка с красно-бело-синим шильдиком модели в верхнем левом углу, а также черная окантовка передней и задней оптики. В оснащение входили 20-дюймовые кованые колесные диски, четырехпоршневые тормозные суппорты Brembo и аудиосистема с 19 динамиками.
Такие автомобили в США продавали по цене от 55 тысяч долларов (пять миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня). Комплектовался Chrysler 300С «атмосферником» Hemi V8 объемом 6,4 литра, отдача которого составляла 492 лошадиные силы.
Максимальная скорость «прощального» Chrysler 300С составляла 257 километров в час, а разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) занимал 4,3 секунды. Четверть мили седан проезжал за 12,4 секунды.