Lada Iskra может не получить новый 122-сильный мотор

Также можно с уверенностью говорить, что новый силовой агрегат примерит VIP-версия "Весты" - Lada Aura, которая будет закупаться в парки госучреждений. Известно, что на базе Lada Vesta АвтоВАЗ создаёт новый кроссовер, которому также может достаться 1.8 Evo.

Что касается Lada Iskra - автомобиля, который займёт место между существующей Lada Granta и флагманской Vesta, то это семейство модели 1.8 Evo с большой долей вероятности не получит, так как этого не позволяет экономика проекта: АвтоВАЗу важно выдерживать баланс между потребительскими качествами и ценовой политикой. Тем не менее, представитель инжиниринговой службы АвтоВАЗа анонсировал "не менее интересные варианты силовых агрегатов" и для "Искры".