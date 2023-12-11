Из Lexus TX сделали станцию для геймеров
На выставке Esports Awards 2023 в Лас-Вегасе дебютировал уникальный Lexus TX, превращенный в игровую станцию. Для его создания Lexus объединился с Razer — американским производителем игрового оборудования. В результате кроссовер получил зеленую диодную подсветку на кузове, решетке радиатора, зеркалах и крыше, а также полностью переделанный салон с несколькими экранами и «техникой» в багажнике. Правда, на дороги такой TX уже вряд ли выедет из соображений безопасности.
Третий и второй ряды Lexus TX вынули, установив вместо штатных сидений игровые кресла Razer Iskur. На спинках разместили крупные экраны, на столиках — мышки и клавиатуры.
Судя по видео, внутри разместилось не менее четырех мониторов. Также стримерша OMGitsfirefoxx, рассказывающая про проект, показала джойстик от игровой приставки. Других подробностей об «игровом» Lexus пока нет, но их раскроют в следующих видео, показывающих установку оборудования: всего их будет три.
Razer Lexus TX — далеко не первый автомобиль, построенный для геймеров, и даже не первый Lexus. Пару лет назад японская марка представила IS с гигантским экраном и приставкой, оснащенный с учетом пожеланий стримеров сервиса Twitch. Спортседан превратили в «идеальное игровое пространство», оснастив компьютером, приставкой, гигантским экраном и красочной подсветкой.
Нередко автопроизводители выпускают и отдельные игровые атрибуты. К примеру, минувшей осенью Porsche и Recaro создали кресло Gaming Pepita, которое выпустят тиражом всего 1911 экземпляров стоимостью в три тысячи долларов каждый (около 284 тысяч рублей).