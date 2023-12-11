Из Lexus TX сделали станцию для геймеров

На выставке Esports Awards 2023 в Лас-Вегасе дебютировал уникальный Lexus TX, превращенный в игровую станцию. Для его создания Lexus объединился с Razer — американским производителем игрового оборудования. В результате кроссовер получил зеленую диодную подсветку на кузове, решетке радиатора, зеркалах и крыше, а также полностью переделанный салон с несколькими экранами и «техникой» в багажнике. Правда, на дороги такой TX уже вряд ли выедет из соображений безопасности.

Третий и второй ряды Lexus TX вынули, установив вместо штатных сидений игровые кресла Razer Iskur. На спинках разместили крупные экраны, на столиках — мышки и клавиатуры.

Lexus

Судя по видео, внутри разместилось не менее четырех мониторов. Также стримерша OMGitsfirefoxx, рассказывающая про проект, показала джойстик от игровой приставки. Других подробностей об «игровом» Lexus пока нет, но их раскроют в следующих видео, показывающих установку оборудования: всего их будет три.

Razer Lexus TX — далеко не первый автомобиль, построенный для геймеров, и даже не первый Lexus. Пару лет назад японская марка представила IS с гигантским экраном и приставкой, оснащенный с учетом пожеланий стримеров сервиса Twitch. Спортседан превратили в «идеальное игровое пространство», оснастив компьютером, приставкой, гигантским экраном и красочной подсветкой.