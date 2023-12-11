Речь идет о «восьмиклапаннике» 1.8 с отдачей около 90 лошадиных сил. По всей видимости, это будет производная от представленного накануне мотора 1.8 Evo для «Весты». Приставка Evo означает глубокую модернизацию с адаптацией под китайский вариатор. По словам АвтоВАЗа, в моторе используются 25 новых компонентов.

По информации «Мотора», внедорожник Lada Niva (какой именно, не уточняется) получит двигатель объемом 1,8 литра. Восьмиклапанный агрегат будет развивать около 90 лошадиных сил. Для сравнения: сегодня на обычные Niva Travel и Niva Legend ставят мотор 1.7 с отдачей 83 лошадиные силы. А вот 16-клапанный 1.8 на Niva Sport выдает 122 «лошадки».

По всей видимости, новый мотор окажется производной от вестовского 1.8 Evo. В нём 25 новых компонентов: «безвтыковые» поршни, топливные форсунки с увеличенной на 30 процентов производительностью, новые полиамидные топливные трубки и многое другое. Мощность прежняя — 122 лошадиные силы.

В декабре АвтоВАЗ выпустит партию из 25 автомобилей «Веста» с 1.8 Evo и вариатором, но не для продажи, а для нужд завода. Серийное производство начнется в январе 2024-го, а к концу года в Тольятти запустят сборку машин с новым двигателем и «механикой».

АвтоВАЗ