КамАЗ в полтора раза увеличит производство грузовиков

Камский автозавод на заседании совета директоров 8 декабря утвердил стратегию своего развития до 2030 года. Об этом говорится на сайте производителя. Согласно стратегии, через шесть лет компания рассчитывает нарастить сборку грузовиков в полтора раза — до 60 тысяч единиц в год. Почти каждый седьмой грузовик при этом будет отправляться за рубеж.

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До 2030 года КамАЗ планирует вложить в развитие и разработку машин 380 миллиардов рублей. Упор будет делаться на новую продуктовую линейку, включая грузовики нового поколения К5+, новые версии «Компасов», а также безуглеродные и автоматизированные машины.

Среди новых направлений — карьерные самосвалы и вездеходы, сервисная экосистема. Кроме этого, заложены средства на модернизацию производственных мощностей.

Вложения позволят нарастить выручку до 806 миллиардов рублей, рассчитывает КамАЗ. По итогам 2023 года автозавод заработал примерно в 2,5 раза меньше. А в 2022-м он выпустил 43,4 тысячи грузовых автомобилей, выручив 267 миллиарда рублей.