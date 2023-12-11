В Китае поступили в продажу электрические седаны Avatr 12

Этот электрический седан, обладающий мощностью 578 л.с., предлагает множество технологий от Huawei и отличается отсутствием заднего стекла. С момента своего запуска в ноябре автомобиль получил более 20 000 заказов.

Как пишет SPEEDME.RU, Avatr 12 стал вторым представителем в линейке бренда и доступен для приобретения в Китае по цене от 300 800 до 400 800 юаней (42 100 — 54 800 долларов США). Этот просторный седан имеет размеры 5020/1999/1460 мм и колесную базу 3020 мм. Доступны два варианта силовых установок.

Обе версии оснащены батареей емкостью 94,5 кВт/ч от CATL, обеспечивающей запас хода 700 км. Автомобиль может быстро зарядиться до преодоления расстояния 200 км всего за 10 минут, благодаря поддержке высоковольтной сверхбыстрой зарядки 750 В.