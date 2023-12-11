В Китае поступили в продажу электрические седаны Avatr 12
Этот электрический седан, обладающий мощностью 578 л.с., предлагает множество технологий от Huawei и отличается отсутствием заднего стекла. С момента своего запуска в ноябре автомобиль получил более 20 000 заказов.
Как пишет SPEEDME.RU, Avatr 12 стал вторым представителем в линейке бренда и доступен для приобретения в Китае по цене от 300 800 до 400 800 юаней (42 100 — 54 800 долларов США). Этот просторный седан имеет размеры 5020/1999/1460 мм и колесную базу 3020 мм. Доступны два варианта силовых установок.
Обе версии оснащены батареей емкостью 94,5 кВт/ч от CATL, обеспечивающей запас хода 700 км. Автомобиль может быстро зарядиться до преодоления расстояния 200 км всего за 10 минут, благодаря поддержке высоковольтной сверхбыстрой зарядки 750 В.
Интерьер автомобиля предлагает экран длиной 35,4 дюйма, протянувшийся от водителя к пассажиру, а также дополнительный 15,6-дюймовый центральный экран управления. Avatr 12 работает на интеллектуальной операционной системе Huawei SW HarmonyOS 4. Автомобиль оборудован тремя лидарными блоками, передающими данные в ADS 2.0 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) от Huawei, которая не требует использования HD-карт и охватывает 90% сценариев городского вождения.