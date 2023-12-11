Мировые продажи автомобилей Chery неуклонно растут
Как сообщают журналисты SPEEDME.RU, в ноябре текущего года мировые продажи Chery Group достигли отметки в 212 076 автомобилей, установив новый рекорд для компании в количестве проданных машин за один месяц — второй раз в текущем году.
Результат продаж Chery Group в ноябре превысил объем реализации в прошлом году на 111%. В течение 11 месяцев 2023 года компания увеличила продажи, итоговый объем достиг 1 665 626 автомобилей, что на 47,8% больше, чем в предыдущем году.
Основными моделями, стимулирующими рост продаж группы, являются кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 8, а также седан Arrizo 8. Tiggo 7 за прошлый месяц приобрели 25 924 клиента, Tiggo 8 нашел 24 932 владельцев, а модель D-класса Arrizo 8 выбрали 17 198 человек.