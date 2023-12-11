Мировые продажи автомобилей Chery неуклонно растут

Как сообщают журналисты SPEEDME.RU, в ноябре текущего года мировые продажи Chery Group достигли отметки в 212 076 автомобилей, установив новый рекорд для компании в количестве проданных машин за один месяц — второй раз в текущем году.

Результат продаж Chery Group в ноябре превысил объем реализации в прошлом году на 111%. В течение 11 месяцев 2023 года компания увеличила продажи, итоговый объем достиг 1 665 626 автомобилей, что на 47,8% больше, чем в предыдущем году.