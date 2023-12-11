Автоэксперт рассказал, смогут ли в Россию вернуться зарубежные автомобильные бренды

"Большинство зарубежных автоконцернов не планировали уходить из России, так как из-за расторжения партнерских отношений с отечественными дилерами они потеряли более 30% авторынка РФ и 4,5 млрд евро выручки.



Ряд автоконцернов, понимая объемы российского рынка, оставили за собой возможность вернуться, например, Porsche, Mercedes-Benz, Renault. Другие, опасаясь санкций, в перспективе могут поставлять свои автомобили в РФ через дружественные страны. Например, вслед за китайскими брендами - Haval, Exeed, Geely, Changan - западные автоконцерны обдумывают возможность строительства своих заводов в Кыргызстане, который имеет несколько дилерских центров в России, и через киргизских дилеров поставлять свои модели в РФ.



При этом российский авторынок не очень существенно пострадал от ухода европейских, японских, американских и корейских автопроизводителей. Их долю заняли отечественные и китайские бренды, а дефицит иномарок из ЕС, США и Японии позволил незначительно нивелировать параллельный импорт.



Кроме того, фокус внимания россиян сместился на вторичный рынок, где представлены ликвидные модели ушедших брендов. В связи с чем девять месяцев 2023 года российский авторынок демонстрировал рост, и только в ноябре немного просел.

В 2024 году положительная динамика продаж на авторынке продолжится, особенно с учетом расширения ассортимента сегмента новых авто представителями иранских и китайских брендов. Потенциально продажи могут вырасти на 10% в следующем году", - отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.