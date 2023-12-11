Mazda Milenia 1996 года в состоянии нового авто выставили на продажу
Седан среднего размера, известный также как Eunos 800 и Mazda Xedos 9 на разных рынках, редко попадал в список самых желанных автомобилей и редко украшал страницы авто-журналов. Но этот конкретный экземпляр, который один владелец бережно хранил на протяжении многих лет, определенно заслуживает внимания.
Напомним, что модель Millenia была запущена в Северной Америке в 1995 году, заменив Mazda 929. Перейдя с заднеприводной на переднеприводную платформу, автомобиль продемонстрировал высокое качество сборки. Изначально предполагалось, что Millenia будет частью премиального суббренда Amati, но из-за финансовых проблем компании планы изменились. Тем не менее, Millenia привлекла внимание автоэнтузиастов благодаря своим деревянным элементам декора, комфортным сиденьям и множеству полезных функций, стремясь стать премиальным седаном своего времени.
Mazda Milenia оснащена 2,5-литровым двигателем V6 мощностью 170 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. У этого автомобиля на одометре всего 2045 км.
Как сообщает Центральная Служба Новостей, на продажу выставлен премиальный седан Millenia 1996 года в бежевом цвете, который находится в отличном состоянии и выглядит почти как новый. Интерьер также впечатляет, с бежевым салоном, замененным на коричневые кожаные сиденья с центральными вставками. Черная передняя панель и центральная консоль добавляют визуального контраста этому хорошо сохранившемуся автомобилю. Его состояние столь же впечатляющее, как и запрашиваемая цена в 18 700 долларов (около 1,71 млн рублей по текущему курсу) – значительная сумма для автомобиля, который не был массово распространен.