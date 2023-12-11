Пробелы в знаниях ПДД: почему даже опытные водители не знают правила и что с этим делать

Согласно исследованию, 60% россиян за рулем считают, что знают Правила дорожного движения на достаточном уровне. Еще 34% уверены, что владеют ПДД хорошо или идеально.

Но реальная картина далека от этих цифр. 31 октября эксперты Авто.ру запустили "Зимний зачет" - тест на знание ПДД из 15 вопросов, который уже прошли свыше 23 000 россиян. И оказалось, что средний балл участников составил 31 из 60. Почему так происходит и что с этим делать, разбираемся в этом материале.

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Опытные водители хуже знают ПДД - и это факт

Для начала разберемся в причинах, почему большинство водителей с опытом не смогут сдать теоретический тест ПДД, если провести его прямо сейчас.

Первая и главная причина: со временем правила забываются. Да, все настолько банально.

В апреле-мае 2022 года прошел Большой экзамен по ПДД, в котором приняли участие свыше 1,25 миллиона россиян. Результаты получились катастрофическими. Правильно на все 30 вопросов экзамена ответило только 122 пользователя. А средний балл составил только 25 из 60.

Интересно, что водители со стажем от 3 до 9 лет справились заметно хуже, чем те, кто получил права не ранее, чем два года назад.

Если правила не используются на практике, то рано или поздно они забудутся. Даже при всем желании водитель легкового автомобиля не будет помнить все нюансы вождения большегруза или движения автопоезда. У него даже категория С не открыта, зачем ему это знать?

Или же водитель может напрочь забыть правила, связанные с движением трамваев, если в его городе их просто нет.

Чем больше времени проходит от сдачи экзамена ПДД, тем сильнее забываются мелкие нюансы правил. Да, 78% автомобилистов утверждают, что они время от времени или регулярно восполняют пробелы и проходят тесты онлайн или в печатном формате, но учитывая результаты этих тестов, нам кажется, что они немного лукавят.

Вторая причина: в тестах специально задают каверзные вопросы. Даже с идеальным знанием правил часто бывает сложно разобраться в смысле задания - они специально построены так, чтобы сбить с толку.

Чуть ли не половина вопросов в тестах построены на исключениях, нюансах и сложных для восприятия практических ситуациях. Даже если человек очень хорошо знает ПДД, он может запутаться или упустить что-нибудь важное.

Третья причина: обновления ПДД. Правила дорожного движения в среднем обновляют ежегодно. К примеру, 1 марта 2023 года вступили в силу самые массовые правки ПДД за последнее десятилетие. Изменениям подверглись свыше 20 пунктов правил, а самих правок - почти сотня.

К сожалению, далеко не все водители знают об изменениях. По данным исследования, только 10% автомобилистов уделили время и разобрались во всех нюансах новых Правил дорожного движения. Остальные же либо слышали о них, но не придали значения, либо же вообще не в курсе обновлений.

Если вы сдали на права три года назад и не уследили за изменениями, то в результате вас может ждать очень неприятный сюрприз. Ведь текущие обновления затрагивают и очень распространенные ситуации. Давайте поговорим об этом подробнее.

ПДД 2023: изменения, о которых нужно знать

За последние полгода сильно увеличилось количество штрафов, причиной которых можно считать незнание водителями обновленных Правил дорожного движения. Ведь они затрагивают не только редкие ситуации, но и те, с которыми среднестатистический автомобилист сталкивается каждый день. Обсудим наиболее примечательные из них.

К примеру, раньше желтая линия возле тротуара могла ограничивать действие знака "Остановка запрещена". То есть раньше можно было без проблем остановиться в том месте, где желтая линия закончилась.

В новой редакции Правил ситуация изменилась принципиально. Теперь знак "Остановка запрещена" действует до следующего перекрестка или до конца населенного пункта. Теперь разметка дополняет знак, а не ограничивает его. И если остановиться по окончанию желтой линии сейчас, то штраф в 1500 рублей гарантирован.

Еще один важный нюанс связан с проездом круговых перекрестков. Раньше в Правилах преимущество получали автомобили, которые осуществляли движение по круговому перекрёстку.

Но вместе с этим существовала неприятная коллизия. Автомобиль, который въезжал на круг со знаков главной дороги, также имел преимущество в движении. В итоге при возникновении аварийной ситуации оба водителя считались формально правы.

Теперь же движение по кругу имеет преимущество только в том случае, если нет других знаков приоритета. Если же есть, то водителям на кругу необходимо будет пропустить машины, которые продолжают движение по главной. Совсем небольшой нюанс, но он будет сюрпризом для автомобилистов, которые привыкли, что круг всегда главный.

Также изменилось время действия знаков стоянки по четным и нечетным дням.

Раньше перепарковать автомобиль необходимо было с 19:00 до 21:00. Но сейчас буферное время изменили - теперь переставить авто на другое место нужно с 21:00 до 00:00. То есть, если водитель приехал в 19:00, то сейчас его автомобиль вполне могут забрать на штрафстоянку за нарушение правил парковки. Даже больше - в крупных российских городах эвакуаторы активно пользуются тем, что многие водители не в курсе изменений этого правила.

Кроме того, появились новые правила, регулирующие движение на самокатах, новые цвета и типы дорожной разметки, новая секция светофора и целый ряд других особенностей.

С каждым годом такие изменения накапливаются. И если знания не обновлять, то они очень быстро становятся неактуальными. А это, в свою очередь, повышает риски возникновения аварийных ситуаций на дороге. Помните: незнание правил не освобождает от ответственности.

Как и когда водителю стоит обновлять свои знания ПДД

Эксперты рекомендуют освежать знания Правил дорожного движения один-два раза в год. Сейчас существует большой выбор мобильных приложений и веб-программ, которые помогают это делать.

Многие из них созданы в формате классического экзамена ПДД, где нужно набрать определенное количество правильных ответов. Такие программы зачастую используют реальные теоретические вопросы, которые приняты в ГИБДД для экзаменов.

Другие программы построены иначе - они не заставляют зубрить правила, а помогают понять их принципы и логику. Особое внимание стоит уделить тематическим подборкам, которые прорабатывают отдельные сложные ситуации, не имеющие однозначного толкования в ПДД. К примеру, на дорожной разметке сплошная линия, формально поворот налево запрещен, но разметка плохо видима из-за снега. Могут ли водителя оштрафовать или лишить прав за такой поворот, если запрет не продублирован на знаках? На этом вопросе даже опытные водители путаются. К примеру, в "Зимнем зачете" есть отдельная секция с такими каверзными вопросами. И далеко не все водители способны набрать хотя бы 40 баллов из 60.

В целом на рынке есть огромное количество тестов и десятки обучающих программ, которые помогают разобраться со сложными нюансами Правил дорожного движения. Ведь даже сейчас, через полгода после вступления изменений ПДД в силу, большинство водителей на дорогах просто не в курсе обновлений и продолжают ездить "по-старому", что сильно повышает риски возникновения опасных и аварийных ситуаций.

К сожалению, ответственность за обновление знаний полностью лежит на автомобилистах. В России просто не существует доступного и понятного формата ликбеза для водителей - каждый выбирает сам, где восполнять пробелы в знаниях. Или не выбирает, из-за чего ГИБДД еще долго приходится штрафовать водителей и объяснять, где и почему они не правы.

Но и положительные изменения тоже есть. Сегодня идут активные дискуссии о совершенствовании системы преподавания ПДД в школах. Сейчас они ведутся в формате необязательного факультатива, но есть мысли сделать изучение Правил дорожного движения обязательным. Более того, некоторые чиновники выражают мысль, что нужно не только ввести отдельный предмет ПДД в старших классах школы, но и инициировать сдачу экзамена на права вместе с получением аттестата и даже добавить соответствующие вопросы в ЕГЭ.