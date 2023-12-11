Дилер назвал самые популярные цвета китайских автомобилей у россиян

Директор по маркетингу дилерского холдинга "Авилон" Андрей Каменский рассказал о том, что покупатели автомобилей популярных в России китайских марок в 2023 году выбирали модели в белом, сером и черном цветах кузова.

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При этом в сегменте электромобилей у россиян востребованы яркие цвета, сообщает "Газета.ru". Например, Zeekr X и Li L9 выбирают в зеленом варианте, оранжевый лидирует у модели Zeekr 001, а желтый цвет кузова преобладает среди покупателей Lotus Eletre. А HiPhi Z и Li L7 чаще уходят из автосалонов в сером исполнении, а Avatr 11 - в белом и черном.

В 2023 году число дилерских центров китайских брендов достигло почти 2 тысяч. К концу 2023 года их может стать еще на 300 больше. Всего по итогам девяти месяцев в России насчитывается 1 926 китайских салонов, то есть 52% всей российской дилерской сети.

Доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза - с 17 до 46%. Другие бренды "схлопываются": корейские авто просели с 25 до 8%, европейские - с 20 до 5%, японские - с 12 до 6%.