Как правильно перевозить «живую» елку на машине

Как правильно перевозить «живую» елку
Начался сезон покупки новогодних или рождественских елок и, следовательно, их нужно как-то транспортировать домой.
Неправильно закрепленные деревья на автомобиле или в нем могут не только привести к опасным ситуациям на дороге, но и повлечь штрафы.
Чтобы елку благополучно доставить до места назначения, ее следует транспортировать особым образом, напомнили эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC.
Перевозка на багажнике
- При транспортировке на крыше багажника подложите под дерево старое одеяло или тряпку, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.
- Нижняя часть ствола должна быть обязательно направлена вперед.
- Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями; ремень должен плотно обхватывать багажник.
- Дерево не должно закрывать обзор водителю.
Перевозка в салоне
- Сложите задние сиденья.
- Нижняя часть ствола дерева должна быть также направлена вперед.
- Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями.
Если елка неправильно закреплена на крыше автомобиля, она может стать «снарядом» в случае аварии и представлять большую опасность для вас и других участников дорожного движения.
Двигайтесь плавно и аккуратно - груз тяжёлый и при этом довольно хрупкий.
Если елка выступает за заднюю часть автомобиля, ее необходимо обозначить красным флажком, как и любой другой груз, в темное время суток - красным фонарем.