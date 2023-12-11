Как правильно перевозить «живую» елку на машине

Начался сезон покупки новогодних или рождественских елок и, следовательно, их нужно как-то транспортировать домой.

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Неправильно закрепленные деревья на автомобиле или в нем могут не только привести к опасным ситуациям на дороге, но и повлечь штрафы.

За рулем

Чтобы елку благополучно доставить до места назначения, ее следует транспортировать особым образом, напомнили эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC.

Перевозка на багажнике При транспортировке на крыше багажника подложите под дерево старое одеяло или тряпку, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.

Нижняя часть ствола должна быть обязательно направлена вперед.

Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями; ремень должен плотно обхватывать багажник.

Дерево не должно закрывать обзор водителю.

Перевозка в салоне Сложите задние сиденья.

Нижняя часть ствола дерева должна быть также направлена вперед.

Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями.

Если елка неправильно закреплена на крыше автомобиля, она может стать «снарядом» в случае аварии и представлять большую опасность для вас и других участников дорожного движения.

Двигайтесь плавно и аккуратно - груз тяжёлый и при этом довольно хрупкий.