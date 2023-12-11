Как правильно перевозить «живую» елку

Начался сезон покупки новогодних или рождественских елок и, следовательно, их нужно как-то транспортировать домой.

Как правильно перевозить «живую» елку на машине
© За рулем

Неправильно закрепленные деревья на автомобиле или в нем могут не только привести к опасным ситуациям на дороге, но и повлечь штрафы.

За рулем

Чтобы елку благополучно доставить до места назначения, ее следует транспортировать особым образом, напомнили эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC.

Перевозка на багажнике

  • При транспортировке на крыше багажника подложите под дерево старое одеяло или тряпку, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.
  • Нижняя часть ствола должна быть обязательно направлена вперед.
  • Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями; ремень должен плотно обхватывать багажник.
  • Дерево не должно закрывать обзор водителю.

Перевозка в салоне

  • Сложите задние сиденья.
  • Нижняя часть ствола дерева должна быть также направлена вперед.
  • Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями.

Если елка неправильно закреплена на крыше автомобиля, она может стать «снарядом» в случае аварии и представлять большую опасность для вас и других участников дорожного движения.

Двигайтесь плавно и аккуратно - груз тяжёлый и при этом довольно хрупкий.

Если елка выступает за заднюю часть автомобиля, ее необходимо обозначить красным флажком, как и любой другой груз, в темное время суток - красным фонарем.