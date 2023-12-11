Сhery поставила рекорд по продажам

Китайская компания Chery продала рекордное количество автомобилей. В ноябре группа Chery установила рекорд, реализовав более 212 тысяч новых машин по всему миру, в том числе и в России. Это лучший результат за всю историю автопроизводителя и второй раз в 2023 году, когда ему удалось преодолеть отметку в 200 тысяч проданных машин. Если сравнивать показатель ноября этого года с тем же месяцем 2022-го, то объем реализации увеличился на 111 процентов.

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В группу Сhery, помимо одноименной марки, входят и суббренды — из тех, что представлены в России, это Exeed, Omoda и Jaecoo. Драйверами продаж Сhery на сегодняшний день являются кроссоверы семейств Tiggo 7 и Tiggo 8, а также седан Arrizo 8. Tiggo 7 в прошлом месяце разошелся в количестве 25,9 тысячи экземпляров, Tiggo 8 завершил месяц с результатом 24,9 проданных штук, а Arrizo 8 выбрали почти 17,2 тысячи человек.

Продажи Chery Group растут на протяжении 11 месяцев подряд в 2023 году: с января по ноябрь совокупный объем превысил 1,66 миллиона автомобилей, что на 47,8 процента больше, чем в прошлом году.

В самой компании говорят, что рекордных продаж удалось достичь благодаря «непрерывным процессам совершенствования продуктов» и тому, что Сhery «сосредоточена на технологиях и инновациях». Автопроизводитель намерен и дальше идти этим путем, и в ближайшие пять лет инвестирует 100 миллиардов юаней в исследования и разработки новых автомобилей на альтернативных источниках энергии.