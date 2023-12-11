В РФ стартовали продажи BMW 5-Series

По данным портала, автомобили были завезены в РФ по параллельному импорту. В настоящее время на продажу в стране выставлено минимум два седана. Первый автомобиль — дизельный MW 520d xDrive мощностью 197 лошадиных сил с полным приводом — представлен в одном из столичных шоурумов. Его стоимость оценивается в 10,8 миллионов рублей. Второй седан — бензиновый BMW 520i мощностью 208 лошадиных сил с задним приводом — на продажу выставил частный продавец. Этот автомобиль является подержанным — его пробег составляет 100 километров, выпуск 2023 года. Продавец за него просит 10,5 миллионов рублей (сумма включает утилизационный сбор).