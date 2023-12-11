Рулевыми рейками от Aurus оснастят «ГАЗели» и «Соболи»

«ГАЗели» и «Соболи» получат рулевые рейки от Aurus. Их производством займется Муромский машиностроительный завод во Владимирской области, который получил льготный займ в размере 2,2 миллиарда рублей в рамках крупного инвестпроекта. На мощностях «Муроммашзавода» наладят выпуск рулевых реек с электроусилителем для машин на платформе Aurus, которые потом будут ставить на «ГАЗели» и «Соболи». Благодаря увеличению объемов производства себестоимость узла снизится.

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Кроме рулевых реек, «Муроммашзавод» наладит производство коробок передач и задних мостов для тракторов Ковровского электромеханического завода, а также электропортальных мостов для электробусов КамАЗ и Volgabus.

Сейчас они используют мосты китайской HanDe, а до этого — немецкой ZF. Массовое производство осей для «батарейных» автобусом должно стартовать в конце 2024 года, однако контрактов на поставки с ГАЗом и КамАЗом, выпускающими электробусы, у «Муроммашзавода» еще нет, уточняет «Коммерсантъ».

Сначала Муромский завод планирует производить до 200 мостов, двух тысяч реек и 500 коробок передач ежегодно. Продукция будет «антисанкционной»: до 94 процента используемого в ней сырья обеспечат отечественные поставщики. Для выпуска новой продукции будет создано 75 дополнительных рабочих мест.