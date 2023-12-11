Рулевыми рейками от Aurus оснастят «ГАЗели» и «Соболи»
«ГАЗели» и «Соболи» получат рулевые рейки от Aurus. Их производством займется Муромский машиностроительный завод во Владимирской области, который получил льготный займ в размере 2,2 миллиарда рублей в рамках крупного инвестпроекта. На мощностях «Муроммашзавода» наладят выпуск рулевых реек с электроусилителем для машин на платформе Aurus, которые потом будут ставить на «ГАЗели» и «Соболи». Благодаря увеличению объемов производства себестоимость узла снизится.
Кроме рулевых реек, «Муроммашзавод» наладит производство коробок передач и задних мостов для тракторов Ковровского электромеханического завода, а также электропортальных мостов для электробусов КамАЗ и Volgabus.
Сейчас они используют мосты китайской HanDe, а до этого — немецкой ZF. Массовое производство осей для «батарейных» автобусом должно стартовать в конце 2024 года, однако контрактов на поставки с ГАЗом и КамАЗом, выпускающими электробусы, у «Муроммашзавода» еще нет, уточняет «Коммерсантъ».
Сначала Муромский завод планирует производить до 200 мостов, двух тысяч реек и 500 коробок передач ежегодно. Продукция будет «антисанкционной»: до 94 процента используемого в ней сырья обеспечат отечественные поставщики. Для выпуска новой продукции будет создано 75 дополнительных рабочих мест.
Тем временем КамАЗ утвердил стратегию развития до 2030 года. Автозавод намерен нарастить выпуск грузовиков до 60 тысяч в год, вложив в это 380 миллиардов рублей за шесть лет. По подсчетам, выручка тоже должна значительно вырасти — до 806 миллиардов, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.