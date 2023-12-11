Уникальный Lamborghini Diablo SV выставили на аукцион

При этом автомобиль станет единственным лотом на аукционе, который пройдёт в закрытом формате. Согласно описанию лота, Diablo SV называют одним из самых редких автомобилей Lamborghini за всё время, а также редчайшей моделью линейки Diablo.

Данная модель отличается 530-сильным 5,7-литровый двигателем V12, задним приводом, особыми тормозами и уникальным дизайном. Кроме того, примечательна история создания Diablo SV — изначально модель планировали запустить в серийное производство, но после показа первого прототипа в 1998 году у Lamborghini начался процесс трансформации (компания переходила под контроль Audi). Из-за этого проект решили заморозить, хотя презентация прототипа вызвала крайне положительную реакцию у публики. Позже к руководству компании обратился один из ведущих дилеров бренда — именно он уговорил управляющих Lamborghini всё-таки создать ещё одну Diablo SV для продажи.