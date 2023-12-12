В МВД не хотят штрафовать россиян за превышение средней скорости

Министерство «категорически против» возвращения ответственности за превышение средней скорости, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что ведомство также не поддерживает введение нового наказания за нарушение временного ограничения скорости, которое указывают на динамических табло в плохую погоду.

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«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — сказала Волк.

В МВД отмечают, что проект Минтранса содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге. Кроме того, он вводит избыточные административные ограничения для водителей.

Штрафовать за превышение средней скорости в России начали в 2013 году, а отменили наказание в 2021-м. Тогда Верховный суд признал, что участок между камерами не может считаться за место совершения нарушения. Кроме этого, в ПДД нет понятия «средняя скорость», которое хотят ввести новыми поправками.