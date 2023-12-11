Ирина Волк: МВД против штрафов за превышение средней скорости движения

МВД России не поддержало инициативу по привлечению к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости» и временных ограничений, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Минтранс РФ выступил с инициативой по внесению поправок в действующее законодательство, согласно которым предполагалось штрафовать автомобилистов за нарушение предписаний на «динамических информационных табло» и «знаках переменной информации».

«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках», — отметила Волк.