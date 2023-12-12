Kia K3 вместо Rio: седан расширяет географию продаж

Кое-где модель предложена с двумя двигателями на выбор, а где-то бюджетнику достался один мотор.

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Мировая премьера новейшего седана Kia K3 состоялась в августе: модель производят в Мексике, которая и стала дебютным рынком. Теперь же четырехдверка начала появляться в других странах Латинской Америки. Так, новинка уже доступна к заказу в Гватемале и Колумбии, модель также анонсирована в Перу, Чили и Аргентине. Кроме того, официально объявлено о том, что седан доберется до Ближнего Востока: презентацию предназначенного для этого региона варианта провели на автосалоне в Саудовской Аравии, который открылся на прошлой неделе. К слову, в следующем году компанию седану на латиноамериканских рынках составит хэтчбек Kia K3, тогда как для Ближнего Востока пятидверка еще не подтверждена.

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Напомним, новое семейство постепенно вытеснит глобальный Kia Rio (не путать с почившим российским Рио). Любопытно, что обозначение K3 марка сегодня использует в родной Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, включая Россию, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Впрочем, ходят слухи, будто Cerato/Forte/K3 в следующем поколении переименуют в K4. Но вернемся к бюджетнику.

В плане дизайна адресованные разным странам машины ничем не отличаются. Особенности внешности – кузов а ля фастбек, вытянутые фары со «стекающими» на бампер секциями ходовых огней и «клыкастые» же задние фонари. У Kia K3 еще есть «оспортивленная» модификация GT-Line (она-то и запечатлена на всех фирменных картинках), ее фишки – чуть более агрессивный обвес, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы и оригинальные 17-дюймовые колеса.

Длина Kia K3 равна 4545 мм, что на 10 мм больше, чем у родственного Hyundai Accent нового поколения (в Индии это Verna, а в РФ модель Хёндэ была бы следующим Солярисом). Остальные габариты такие же, как у четырехдверки Hyundai: ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Объем багажника Kia K3 – 544 литра.

В салоне – табло, то есть спрятанные под единым стеклом цифровая приборка и экран мультимедийной системы. В Гватемале и Перу для седана заявлен 8-дюймовый тачскрин мультимедиа, тогда как в других странах еще предусмотрен дисплей диагональю 10,25 дюйма. В зависимости от комплектации и рынка в список оборудования также могут входить климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.