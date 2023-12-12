Volkswagen Transporter нового поколения показался на видео

У будущего вэна немецкой марки, породнившегося с Ford Transit, будут турбодизельные, гибридные и полностью электрические модификации.

Микроавтобус Volkswagen T1 без преувеличения «покорил мир» в 1950-х. За прошедшее время модель успела не единожды сменить генерацию, а сейчас немецкая компания продолжает готовиться к презентации Transporter нового поколения. Известно, что презентация коммерческой модели пройдёт весной 2024-го, при этом в Германии дилеры начнут принимать заказы до конца текущего года.

Сегодня марка опубликовала новое видео и снимок, на которых запечатлен замаскированный предсерийный прототип VW T7 Transporter. Будущую новинку видно частично, можно разглядеть «улыбку» решётки радиатора с рисунком из горизонтальных линий, над ней располагается крупный логотип марки, по бокам от него – светодиодная головная оптика. В нижнюю часть встроен визуально разделённый надвое воздухозаборник. Корма получила узкие вертикальные задние фонари, в центре между ними расположен фирменный знак.

В компании подчеркнули, что ассортимент вариантов нового Volkswagen Transporter окажется «огромен»: он будет включать в себя фургоны в двух вариантах длины и высоты, грузовик с бортовой платформой и двухрядной кабиной, а также рассчитанные на перевозку большого количества пассажиров варианты Kombi и Caravelle. Соответствующие версии схематично представлены в том числе в видеотизере.

По словам Ларса Краузе, члена правления, отвечающего за продажи и маркетинга Volkswagen Commercial Vehicles, новый Transporter, как и Multivan с полностью электрическим коммерческим автомобилем ID.Buzz пополнит список «самых современных инструментов для профессионалов».

Ещё в компании отметили, что новый вэн будет «подходящим для всех». Речь идёт в том числе о различных вариантах «начинки»: модель предложат с турбодизельными двигателями (TDI), с подключаемой гибридной установкой (eHybrid), а также с полностью «зелёной» техникой (у таких версий будут свои названия – e-Transporter и e-Caravelle).

Подробности о технике нового Volkswagen Transporter появятся позже. Известно, что немецкий коммерческий автомобиль окажется тесно связан с Ford Transit / Tourney Custom (в рамках альянса между двумя компаниями). В линейке Фордов числятся 2,0-литровые дизельные двигатели EcoBlue с отдачей 105, 130, 150 и 165 л.с. В основе подзаряжаемой гибридной установки лежит бензиновый мотор объёмом 2,5 литра, работающий в паре с электродвигателем. «Зелёный» вариант оснастили единственным электромотором, его мощность равна 184 или 269 л.с., а запас хода на одной зарядке равен 380 км (при расчёте по циклу WLTP).