Новый двигатель "АвтоВАЗа" появится на Lada Vesta и Lada Aura

Новый двигатель, представленный "АвтоВАЗом", появится на автомобилях Lada, сообщает газета "Известия".

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Двигатель объемом 1,8 л, имеющий мощностью 122 л.с., представляет собой глубоко модернизированную версию мотора, который впервые был показан еще в 2016 году.

В нем содержится 25 новых деталей как российского производства, так и произведенных партнерами из дружественных стран. Новый двигатель "1.8 Evo" отличается от прежнего варианта не только импортозамещенными комплектующими, но и рядом технических изменений. Была повышена его надежность и ездовой комфорт.

Кроме того, значительно снижен расход смазки. После закупки нового оборудования, подчеркнули на "АвтоВазе", завод будет в состоянии выпускать до 100 тысяч таких двигателей в год. Первым автомобилем, на котором будет устанавливаться новый силовой агрегат станет Lada Vesta с вариатором. Затем он, возможно, появится на Lada Aura и на новом кроссовере, чей выпуск запланирован на следующий год.