Озвучены ставки по автокредитам в 2024 году

Ставки по рыночным программам автокредитования в России в первые месяцы 2024 года могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19–23% на фоне ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ.

"В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков", - заявил РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

Однако, по словам Шорникова, возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков рынка приведет к ещё большему удорожанию продукта и вероятному временному охлаждению рынка, так как клиенты "морально ещё не готовы к уровню ставок 25% и выше".