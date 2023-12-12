ГИБДД устроит массовые проверки водителей в двух городах Кузбасса

В Кузбассе в двух городах пройдут массовые рейды ГИБДД.

Во вторник, 12 декабря, в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве будут работать дополнительные экипажи ГИБДД. Проверки организуют в рамках Единого дня профилактики нарушений ПДД.

– В центре внимания сотрудников ГИБДД – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, – уточнили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Дополнительные экипажи будут дежурить на аварийно-опасных участках, в районе перекрестков, а также рядом с образовательными учреждениями, расположенными недалеко от проезжей части.

Отмечается, что водителей будут массово проверять на состояние алкогольного опьянения.