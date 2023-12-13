Гибридный автомобиль Geely Preface L появится в России в 2024 году

Российские автолюбители все больше и больше отдают предпочтение китайским машинам. По официальной статистике автобренд Geely имеет в России высокие рейтинги, потому недавно представленный гибридный седан Xingrui L на авторынке Китая имеет все шансы пользоваться спросом и на нашем. Производителем было заявлено, что на территорию России он попадет в 2024 году под именем Preface L.

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Автомобиль построен на общей базе Geely и Volvo CMA, потому его размеры составляют 4825 х 1880 х 1469 мм. Салон автомобиля будет обтянут эко-кожей черного или белого цвета. Диагональ экрана мультимедиа системы составит 13.2 дюйма, а LED экран приборки 10.2 дюйма. Так же в салоне присутствует беспроводная зарядная станция и 4 USB порта, два спереди и два сзади.

У данного автомобиля есть огромное количество помощников для водителя. Из них можно выделить круговой обзор, круиз контроль, систему экстренного торможения, автоматический паркинг и систему предупреждения выезда за полосу движения. В топовой комплектации предусмотрены диски 17 радиуса, панорамная крыша, комплект акустической системы в 8 динамиков, тонкая регулировка передних сидений, а также датчики света и дождя.

Под капотом автомобиля может быть установлен полуторалитровый бензиновый двигатель на 163 л.с., либо двухлитровый на 190 л.с. Так же Geely Preface L комплектуется автоматизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Помимо этого в машине присутствует два электродвигателя, мощность основного составляет 136 л.с, а дополнительного, исполняющего роль стартер-генератора, около 82 л.с.