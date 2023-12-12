Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал о накоплении китайских автомобилей на складах автодилеров и дистрибьюторов в России. Он поделился этой информацией на конференции компании «Автобосс», посвященной китайскому автопрому в России, которая прошла в Москве, пишет РБК.

Согласно данным «Автостата», за первые десять месяцев текущего года продажи китайских автомобилей в России составили 406,5 тыс. единиц, что в 4,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В то же время, за этот же период на автозаводах («Автотор», Haval) было собрано 153,4 тыс. автомобилей (рост в 3,8 раза), а в страну было завезено 428,5 тыс. китайских автомобилей (рост в 6,6 раза). Таким образом, запасы составляют примерно 175 тыс. автомобилей.

«В 2022 году был дефицит, не хватало машин. Сейчас мы видим, что начиная примерно с лета этого года уровень продаж стал ниже, чем суммарные поставки и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — отметил Сергей Удалов.

Он считает, что в ближайшие месяцы будет активная конкуренция за реализацию запасов и поиск покупателей.