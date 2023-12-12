ЦОДД предупреждает водителей о сильном снеге и метели в Москве 12 декабря

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям быть аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекаться на телефон во время движения. Движение в городе контролировали Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

До этого стало известно, что на площадках частных объявлений стали появляться предложения по очистке автомобилей от снега. В Москве такая услуга стоит от 500 рублей. Если машина стояла без движения в течение нескольких снегопадов, то потребуется много труда, чтобы ее откопать. Также если колеса стоят на асфальте, а вокруг уже приличный слой снега, то выехать можно, используя лебедку. Специалисты предлагают и эту услугу, а также зарядить аккумулятор, отогреть двигатель, подкачать шины.