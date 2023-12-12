В Москве приостановлена регистрация автомобилей и выдача прав

Госавтоинспекция Москвы приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за технического сбоя. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным ГИБДД, возникли проблемы в работе информационных ресурсов.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции.

Там также добавили, что о возобновлении регистрации машин и выдачи прав сообщат дополнительно.