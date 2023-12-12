В Москве приостановлена регистрация автомобилей и выдача прав
Госавтоинспекция Москвы приостановила выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств из-за технического сбоя. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным ГИБДД, возникли проблемы в работе информационных ресурсов.
«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции.
Там также добавили, что о возобновлении регистрации машин и выдачи прав сообщат дополнительно.
Ранее в России из-за перебоев с поставками чипов возникли проблемы с выпуском загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации и сроком действия на 10 лет. Выдача таких загранпаспортов была временно приостановлена, а затем возобновлена.
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