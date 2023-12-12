Автоэксперт объяснил, чем опасен снег, набившийся в колесные арки

"Снежные массы, которые налипают в колесные арки и на днище автомобиля, могут заблокировать вращение колес. Если арки не защищены, снег вместе с песком может накапливаться на технически важных для эксплуатации автомобилях узлах, например, к креплениям патрубков или тросикам, и замораживать их. При оттаивании наледи усиливается нагрузка на эти детали, что приводит к их ускоренной амортизации или неисправностям.

Если колесные арки не оснащены подкрылками или последние не выдерживают ледяной нагрузки, снег полностью заполняет свободное место в крыльях и при наезде на любую неровность трется о покрышку, что тоже может снизить качество и характеристики резины, повредить ее.



Распространены случаи, когда ледяные наросты начинают цепляться за сугробы или гололед на проезжей части, и тогда такое торможение может лишить владельца части подкрылка. Поэтому стоит своевременно очищать арки колес от подобных накоплений. Если сделать это подручными средствами не удалось из-за обледенения, лучше растопить его при помощи посещения мойки", - отмечает специалист.