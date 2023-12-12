Автоэксперт объяснил, чем опасен снег, набившийся в колесные арки

Автоэксперт Иванский объяснил, чем опасен снег, набившийся в колесные арки
Снежные наросты, свисающие из арок колес, способны причинить массу неприятностей автомобилю, об этом "Российской газете" рассказал руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.
"Снежные массы, которые налипают в колесные арки и на днище автомобиля, могут заблокировать вращение колес. Если арки не защищены, снег вместе с песком может накапливаться на технически важных для эксплуатации автомобилях узлах, например, к креплениям патрубков или тросикам, и замораживать их. При оттаивании наледи усиливается нагрузка на эти детали, что приводит к их ускоренной амортизации или неисправностям.
Если колесные арки не оснащены подкрылками или последние не выдерживают ледяной нагрузки, снег полностью заполняет свободное место в крыльях и при наезде на любую неровность трется о покрышку, что тоже может снизить качество и характеристики резины, повредить ее.
Распространены случаи, когда ледяные наросты начинают цепляться за сугробы или гололед на проезжей части, и тогда такое торможение может лишить владельца части подкрылка. Поэтому стоит своевременно очищать арки колес от подобных накоплений. Если сделать это подручными средствами не удалось из-за обледенения, лучше растопить его при помощи посещения мойки", - отмечает специалист.
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