Три экрана и дополненная реальность: Porsche показала салон нового Macan

Компания опубликовала серию фотографий интерьера электрического кроссовера. На них можно рассмотреть архитектуру передней панели с тремя экранами и то, как работает проекция с дополненной реальностью. В Porsche утверждают, что проекционный дисплей в новом Macan — один из самых больших среди существующих. Изображение охватывает пространство перед автомобилем на десять метров вперед и на 2,2 метра в стороны.

© Мотор.ру

На передней панели Macan установлены три экрана: цифровая панель приборов диагональю 12,6 дюйма, центральный 10,9-дюймовый тачскрин и еще один дополнительный дисплей перед пассажиром спереди того же размера — на него можно выводить видео, например, с YouTube. Скачать приложение можно через магазин Porsche App Center, в котором, помимо YouTube, есть Spotify, WebEx (видеоконференции), карты и различные игры.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Вопреки общей тенденции Porsche не отказалась от физических кнопок и переключателей, их в салоне Macan немало. На центральной консоли можно увидеть комбинированный блок управления температурой, подогревом и вентиляцией кресел. Главная же фишка электрического Macan — проекция с дополненной реальностью, которая выводит подсказки для водителя на лобовое стекло. На официальных фотографиях показали стрелки навигации и графику системы контроля полосы.

Электрический Porsche Macan появится на рынке в начале 2024 года. Уже известно, что в основу кроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), он получит несколько силовых установок на выбор, при этом батарея во всех случая будет емкостью 100 киловатт-часов. Электрическая система «Макана» — 800-вольтовая, что позволит заряжаться постоянным током мощностью до 350 киловатт.