Один из дилеров привез в Россию кроссовер Haval Raptor. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль, который находится во Владивостоке, просят 4 950 000 рублей.

В объявлении отмечается, что это первый "Раптор", который добрался до нашей страны.

Новая модель построена на базе кроссовера Dargo - последний официально продается в России. Колесная база у Dargo и Raptor одинаковая - 2738 мм. Конструкционно подвеска тоже идентична: спереди МакФерсон, сзади - многорычажка. При этом "Рапотор" на 60 мм длиннее собрата (4680 мм без учёта запасного колеса), на 26 мм шире (1916 мм) и на 42 мм выше (1822 мм).

Заявленный клиренс Raptor равен 170 мм в груженом состоянии и 200 мм без нагрузки. А объем его багажного отделения можно увеличить с 586 до 1404 литра. Глубина преодолеваемого брода составляет 560 миллиметрам, углы съезда и въезда - 24 и 30 градусов соответственно. Емкость топливного бака - 55 литров.

Raptor - гибридный кроссовер. Выставленная на продажу модификация включает бензиновый турбомотор 1.5 (167 л.с., 243 Нм), который может как работать в режиме генератора, так и подключаться к передним ведущим колесам через сцепление и двухступенчатую трансмиссию. На задней оси установлен электромотор мощностью 204 л.с. (кардана от ДВС нет), а дифференциал оснащен блокировкой. Пробег машины на электричестве достигает 145 км.