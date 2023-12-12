В Россию привезли Haval Raptor. Сколько стоит новый кроссовер
Один из дилеров привез в Россию кроссовер Haval Raptor. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль, который находится во Владивостоке, просят 4 950 000 рублей.
В объявлении отмечается, что это первый "Раптор", который добрался до нашей страны.
Новая модель построена на базе кроссовера Dargo - последний официально продается в России. Колесная база у Dargo и Raptor одинаковая - 2738 мм. Конструкционно подвеска тоже идентична: спереди МакФерсон, сзади - многорычажка. При этом "Рапотор" на 60 мм длиннее собрата (4680 мм без учёта запасного колеса), на 26 мм шире (1916 мм) и на 42 мм выше (1822 мм).
Заявленный клиренс Raptor равен 170 мм в груженом состоянии и 200 мм без нагрузки. А объем его багажного отделения можно увеличить с 586 до 1404 литра. Глубина преодолеваемого брода составляет 560 миллиметрам, углы съезда и въезда - 24 и 30 градусов соответственно. Емкость топливного бака - 55 литров.
Raptor - гибридный кроссовер. Выставленная на продажу модификация включает бензиновый турбомотор 1.5 (167 л.с., 243 Нм), который может как работать в режиме генератора, так и подключаться к передним ведущим колесам через сцепление и двухступенчатую трансмиссию. На задней оси установлен электромотор мощностью 204 л.с. (кардана от ДВС нет), а дифференциал оснащен блокировкой. Пробег машины на электричестве достигает 145 км.
Перед водителем располагается цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа имеет горизонтальный тачскрин диагональю 14,6 дюйма (работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8155). Автомобиль оснащен системой камер обзора на 540 градусов - к системе кругового обзора добавлена возможность мониторить обстановку под передними колесами, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой и т.д.