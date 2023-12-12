Стало известно о сбоях в базе ГИБДД по всей России

База ГИБДД перестала работать по всей России после обновления программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным его источника, на устранение сбоев в работе ГИБДД из-за обновления ПО уйдет от нескольких часов до нескольких дней.

Утром 12 декабря в столичных подразделениях ГИБДД приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя. В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что проинформируют о возобновлении работы дополнительно.