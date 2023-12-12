Названы города, в которых получено больше всего предзаказов на Atom

В августе нынешнего года российский стартап «Атом» начал принимать предзаказы на свою первую модель — четырехметровый электрохэтчбек с задним приводом и запасом хода 500 километров. За пару месяцев было набрано 36 тысяч заявок с депозитом семь тысяч рублей: то есть, только на них стартап заработал более 250 миллионов рублей. Теперь он раскрыл географию предварительных продаж, которая охватила 222 российских города.

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Наибольший интерес к Atom ожидаемо проявляют там, где больше зарядных станций для электрокаров. Так, в «топе» первое место занимает Москва, на которую пришлось 53 процента предзаказов. За ней следуют Санкт-Петербург и Новосибирск, каждый — с заметным отрывом и долей в 21,8 и 7,1 процента соответственно.

Далее расположились Екатеринбург (4,6 процента), Нижний Новгород (3,2 процента), Самара (2,5 процента), Сочи (1,7 процента), Казань (1,6 процента) и Краснодар (один процент).

Число предзаказов на Atom в 12 раз превысило количество всех проданных в России в 2022 году электромобилей — около трех тысяч. Продажи «батарейных» машин растут: по данным «Автостата», за январь-октябрь нынешнего года было продано уже 10,5 тысячи. Это примерно 1,3 процента от всего авторынка страны.