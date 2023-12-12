Mercedes-Benz показал самый мощный SL, выдающий 816 л.с.

Автомобиль получил полный привод, систему борьбы с креном кузова, а также тормозную систему с керамическими дисками в базовой комплектации. Под капотом Mercedes-AMG SL 63 SE Performance — 4,0-литровый битурбомотор V8. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает максимальную скорость 317 км/ч. Задняя ось автомобиля приводится электромотором, кроме того там предусмотрен самоблокирующийся дифференциал.