BMW X5 подготовили к бездорожью, оснастив огромными колёсами и LSX V8

BMW X5 редко кто использует для преодоления сложного бездорожья, но это не значит, что внедорожник не способен на это, особенно после ряда специальных модификаций.

© Carakoom

ECS Tuning для таких целей выпускает Ultra X5, оснащенный мощным американским двигателем V8 и подготовленный к поездкам по сложной внедорожной тропе Моава в штате Юта.

Фирма из Огайо выбрала в качестве силового агрегата 6,7-литровый LSX V8 от Texas Speed & Performance в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Monster Stage 3 6L80E и раздаточной коробкой NP203/NP205 с двумя отдельными пониженными диапазонами.

Ultra X5 также получил мосты от пикапа Ford F-серии Super Duty, 14-дюймовые койловеры Bilstein Stage 3 с тройными байпасными амортизаторами и комплект шин Mickey Thompson Baja Boss размерностью 40x13,50 с дисками KMC 17x9 с бедлоками.

Что касается кузова, то колесные арки были модифицированы, чтобы вместить шины-монстры. Для окраски была выбрана ливрея Liqui Moly, а на бампере и капоте установлены внедорожные фонари Hella.