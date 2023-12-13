BMW X5 подготовили к бездорожью, оснастив огромными колёсами и LSX V8
BMW X5 редко кто использует для преодоления сложного бездорожья, но это не значит, что внедорожник не способен на это, особенно после ряда специальных модификаций.
ECS Tuning для таких целей выпускает Ultra X5, оснащенный мощным американским двигателем V8 и подготовленный к поездкам по сложной внедорожной тропе Моава в штате Юта.
Фирма из Огайо выбрала в качестве силового агрегата 6,7-литровый LSX V8 от Texas Speed & Performance в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Monster Stage 3 6L80E и раздаточной коробкой NP203/NP205 с двумя отдельными пониженными диапазонами.
Ultra X5 также получил мосты от пикапа Ford F-серии Super Duty, 14-дюймовые койловеры Bilstein Stage 3 с тройными байпасными амортизаторами и комплект шин Mickey Thompson Baja Boss размерностью 40x13,50 с дисками KMC 17x9 с бедлоками.
Что касается кузова, то колесные арки были модифицированы, чтобы вместить шины-монстры. Для окраски была выбрана ливрея Liqui Moly, а на бампере и капоте установлены внедорожные фонари Hella.
ECS Tuning продемонстрировала Ultra X5 на выставке SEMA 2023, после чего доработанный X5 отправился в Моав в штате Юта, чтобы пройти испытания на сложнейшей внедорожной трассе. И это действительно получилось сделать, хотя не всё прошло гладко и внедорожник получил ряд повреждений.