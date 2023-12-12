ГИБДД Москвы частично возобновила работу после сбоя

ГИБДД Москвы указала на возобновление предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в столице. Соответствующее объявление сделал Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — отметило ведомство.

Данные обновляются по мере восстановления работы систем, добавили там.

В информационной системе ГИБДД ранее был зафиксирован масштабный сбой. Он повлек за собой остановку работы МРЭО во всей России. В Москве в связи со сбоем базы прервалась регистрация машин и выдача водительских удостоверений.