ГИБДД Москвы частично возобновила работу после сбоя

ГИБДД Москвы сообщила о частичном возобновлении работы после сбоя базы
ГИБДД Москвы указала на возобновление предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в столице. Соответствующее объявление сделал Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — отметило ведомство.
Данные обновляются по мере восстановления работы систем, добавили там.
В информационной системе ГИБДД ранее был зафиксирован масштабный сбой. Он повлек за собой остановку работы МРЭО во всей России. В Москве в связи со сбоем базы прервалась регистрация машин и выдача водительских удостоверений.
Ранее в России из-за перебоев с поставками чипов возникли проблемы с выпуском загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации и сроком действия на 10 лет. Выдача таких загранпаспортов была временно приостановлена, а затем возобновлена.