Стало известно, как накажут водителей из-за шатдауна в ГИБДД

«Что касается регистрации автомобиля во время сбоя — это полная беда. По закону, если в течение 10 дней вы не поставите машину учет, это будет считаться административным правонарушением. Наказание за него предусмотрено статьей 19.22 КоАП. Независимо от того, выезжала ли машина на дорогу или все время после покупки стоял в гараже, ее собственник должен будет заплатить штраф в размере 2 тыс. рублей. Прибавьте еще сюда штраф за управление незарегистрированным автомобилем. Это еще 500 рублей. Санкции небольшие, но не очень приятные», — сказал Травин.