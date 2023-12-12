Дилер рассказал о российских ценах на внедорожник M-Hero

Внедорожник M-Hero будет стоить в России 18-19,5 млн рублей. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Премиум" Игорь Назаров.

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"Новый люксовый внедорожник M-Hero появится у нас в наличии в январе 2024 года. Покупателям он станет доступен в двух версиях - гибрид и электро. Первые официальные версии будут стоить 18-19,5 млн рублей", - отметил он.

Серийный M-Hero практически не отличается от концепта M-Terrain, показанного летом 2022 года: слегка изменен дизайн бамперов, противотуманок, зеркал заднего вида, с крыши убраны лестница, "люстра" и площадка для взлёта и посадки дронов, фонари на заползают на пятую дверь, получившей распашную конструкцию, у дверей появились массивные петли с выштампованным названием модели.

M-Hero 917 построен на рамной конструкции, имеет независимую подвеску с пневмонастройкой и полноуправляемым шасси. Длина машины - 5066 мм (с запаской), ширина 2080 мм, высота - 1935 мм. Размер колесной базы - 2950 мм.

Для модели доступны два варианта силовой установки. Первая - гибридная с тремя электромоторами и ДВС, работающим исключительно в качестве генератора. Суммарная отдача агрегатов достигает 816 л.с. и 1050 Нм. Запас хода равен 750 км по циклу WLTP.

Электрический вариант M-Hero располагает мощностью 1088 л.с. и пиковым крутящим моментом 16 000 Нм. Автономность - 450 км.