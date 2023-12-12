Названы все плюсы и минусы внедорожника Oting Paladin

Автомобили Nissan возвращаются в нашу страну с помощью партнера из Поднебесной, хотя сам японский автоконцерн к этому никакого отношения не имеет. Тем не менее, россияне вновь смогут купить модели Nissan с гарантией от производителя, хотя они выпущены в Китае и уже порядком устарели.

© Российская газета

Двуликий Paladin

Видео дня

На российском авторынке представлена очередная новая марка - Oting, под которой китайская компания Sinomach Automobile намерена продавать в нашей стране автомобили совместного предприятия Zhengzhou Nissan. Первой моделью станет рамный внедорожник Paladin - он представляет собой перелицованную версию Nissan Terra образца 2018 года. В продаже у российских дилеров новинка появится в середине января 2024-го.

Под капотом Oting Paladin установлен 2-литровый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 160 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом" ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала (задний, полный и полный привод низкой скорости). При этом в базовой версии внедорожник имеет привод на задние колеса. Передняя подвеска - двухрычажная независимая, задняя - многорычажная зависимая.

Как отмечает обозреватель автопортала "Дром" Сергей Арбузов, у Oting Paladin нет привычного для рамных внедорожников дизельного двигателя. Поэтому пока большой вопрос, воспримут ли россияне такой автомобиль с бензиновым турбомотором и к тому же 2-литровым. А вот модификация с задним приводом вполне может прилечь покупателей, поскольку переднеприводные модели многим надоели.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, основные соперники Oting Paladin - официально представленные на рынке России рамные внедорожники Haval H9, Tank 300 и BAIC BJ40 Plus. Также Paladin конкурирует с Mitsubishi Pajero Sport, который попадает в нашу страну при помощи параллельного импорта. И еще один соперник этой модели - Paladin. Речь идет об этом же внедорожнике, который в следующем году будет завозить дистрибьютор Dongfeng в России, компания "Моторинвест". Получается, что Paladin будут поставлять на российский рынок две не связанные друг с другом компании.

Он не "Ниссан"

Фото: Пресс-служба Sinomach

Внедорожник Oting Paladin будет доступен в России в четырех комплектациях по цене от 3,8 млн рублей до 4,5 млн рублей. В оснащение модели, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.

"Преимущества Oting Paladin в сравнении с конкурентами - более широкий диапазон цен и японские технологии. По сути, это японский автомобиль китайского производства. Минусы - неразвитая дилерская сеть, отсутствие опыта работы Sinomach в России, задний привод в начальной комплектации Oting Paladin, а также уступающее конкурентам функциональное оснащение максимальной версии", - комментирует Александр Ковалев.

По его мнению, консервативные покупатели могут аргументировать выбор Oting Paladin тем, что они покупают Nissan в "китайской обертке". В частности, можно будет пересадить на Paladin владельцев автомобилей Nissan, но данная практика вряд ли будет массовой из-за перечисленных выше минусов.

Туманное будущее

Фото: Пресс-служба Sinomach

Компания Sinomach Automobile, которая заключила дистрибьюторское соглашение с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет, планирует представлять на российском рынке 2-3 модели в год в различных сегментах. Так, в третьем квартале 2024 года в нашей стране ожидается пикап (вероятно, аналог Terra), в четвертом квартале - полноразмерный SUV, а во втором квартале 2025-го - пикап с гибридной силовой установкой.

В ближайшие три года Sinomach Automobile рассчитывает выйти на ежегодный объем продаж в России в 10 тыс. автомобилей. После достижения этой цели компания намерена организовать локальную сборку моделей Oting в сотрудничестве с российскими автопроизводителями.

Как отмечает Сергей Арбузов, Sinomach открыто заявила о получении льгот и дотаций по программе "Пояс и путь", также известной как "Один пояс - один путь". Очевидно, что бизнес-модель компании во многом строится на господдержке, чем и объясняются небольшие объемы продаж. Так, в следующем году Sinomach Automobile планирует реализовать в России 5 тыс. автомобилей - необычайно мало для китайской компании.

В свою очередь, Александр Ковалев говорит, что пока даже развитие модельного ряда Oting в России предсказать достаточно тяжело, не говоря об объемах продаж и примерной доле. Внедорожник в сегменте Paladin имеет куда больше шансов на хорошие продажи по сравнению с соплатформенным пикапом или еще более крупным SUV.