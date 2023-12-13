Volkswagen ID.3 потерял 10% емкости аккумулятора после небольшого пробега

Главным вопросом при покупке электромобиля по-прежнему остается надежность аккумуляторной батареи. Как она будет себя вести после нескольких лет службы и не исчерпает ли он свой ресурс в ноль за короткие сроки?

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Как многие замечали, даже на смартфонах со временем деградирует батарея и ее начинает хватать на меньший срок. Неизбежно такие же процессы происходят и с аккумулятором в электрокаре. Некоторые автопроизводители разрабатывают все новые и новые технологии для предотвращения и минимизации процесса, а другие оставляют все как есть.

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Один известный блогер, который занимается изучением технологии и развития электрокаров, поделился своими впечатлениями после глубокого изучения двухлетнего Volkswagen ID.3. За свое время существования немецкий электрохэтчбек проехал примерно 50 000 километров и был запитан от батареи в 62 кВтч. Автор ожидал увидеть минимальные изменения, но в реальности все оказалось совсем не так.

В первую очередь стоит отметить, что 62 кВтч — это полная мощность аккумуляторной батареи, из них лишь 58 кВтч являются полезной мощностью. Проехав около 250 километров в Норвегии по морозу, блогер произвел остановку на электрозаправочной станции для зарядки автомобиля и проведения подсчетов.

Исходя из них блогер сделал выводы, что энергопотребление автомобиля составило 19.5 кВтч на 100 километров. В сравнении с другими автомобилями, эти показатели уступают Tesla Model Y, но немного лучше, чем у Hyundai Ioniq 5.

Вычисляя деградацию батареи блогер заявил, что полезная емкость батареи данной машины теперь составляет около 52 кВтч. В сравнении с заявленным производителем показателем, деградация составила более 10%. Однако автор эксперимента сказал, что проверяя таким же способом новый ID.3 пару лет назад заметил, что полезная емкость в нем составляла примерно 56 кВтч и по его подсчетам электрокар потерял не более 6%.