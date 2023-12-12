Geely тестирует в Китае конкурента минивэна Hyundai Staria

Компания Geely, владеющая фирмой London Electric Vehicle Company (LEVC), начала тесты в Китае нового минивэна L380. Об этом сообщает carnewschina.com. Испытания проходят в городе Якэши, который находится на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия. Здесь температура воздуха опускается до -30 градусов.

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Длина минивэна составляет 5316 мм. В салоне смогут находится 6 или 8 человек. В основе модели лежит на платформе SOA , предназначенной для коммерческих автомобилей. Мощность электродвигателя составляет 268 л.с.

Базовая версия получит аккумкуляторную батарею емкостью 73 кВт.ч. Топовая комплектация L380 будет иметь на борту батарею емкостью 120 кВт.ч. Ее дальность хода составит около 600 км. 10 минут зарядки будет хватать для 200 км. Для пополнения энергии от 10% до 80% потребуется 30 минут.

Новый Geely LEVC L380 составит конкуренцию корейскому минивэну Hyundai Staria.