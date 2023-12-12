Обновлённый Citroen Berlingo: теперь и пассажирская версия

Внешность вэна оформили в новом фирменном стиле марки, салон тоже модернизировали, вдобавок был расширен список оборудования. Как и прежде, в большинстве европейских стран модель будет доступна только в виде электрокара, и такой Berlingo стал дальнобойнее.

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Концерн Stellantis продолжает знакомить нас с рестайлинговыми LCV своих брендов. Так, коммерческие версии скопом показали в октябре, затем были отдельные премьеры линейки Opel, пассажирских Peugeot Rifter и Peugeot Traveller. Ну а теперь очередь Citroen: представлен обновленный вэн Berlingo. Как и родственники от других марок, эта модель дебютировала в виде электрокара с приставкой «е» в названии, ведь с прошлого года Stellantis продает в большинстве стран Европы исключительно «зеленые» вэны (фургоны доступны и с ДВС). Хотя кое-где в Старом свете до сих пор присутствуют «традиционные» машины, впоследствии они обновятся так же, как электрические варианты.

Citroen Berlingo перекроили переднюю часть, ее оформили в новом фирменном стиле бренда. Модель лишилась двухэтажной оптики, при этом ходовые огни отныне сделаны в виде трех светодиодных секций – как у только что дебютировавшего европейского кросс-хэтча Citroen C3. Отметим, у грузового Berlingo Van фары проще. И обе же модификации сменили растянутый на всю ширину двойной шеврон на лаконичную эмблему.

Для пассажирской модели еще предусмотрен пакет Advanced Comfort XTR (именно такой автомобиль запечатлен на фирменных фото), фишки этого набора – «защитные» серебристые накладки на бамперах и красные наклейки. Вэн Berlingo по-прежнему доступен в двух вариантах длины (4,4 или 4,75 метра), с пяти- или семиместным салоном.

Внутри – новые рулевое колесо и мультимедийная система с 10-дюймовым планшетом, вдобавок Citroen Berlingo обрел цифровую приборку. Кроме того, вэну достались более комфортные передние кресла Advanced Comfort. В списке оборудования также значатся обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Единственный электромотор Citroen e-Berlingo все так же выдает 136 л.с. Сообщается, что у вэна новая батарея, но емкость прежняя – 50 кВт*ч. Также заявлено, что запас хода вырос с 280 до 320 км (по циклу WLTP). Прибавка объясняется внедрением нового управляющего софта и теплового насоса.