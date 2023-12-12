Названа цена на бестселлер Tesla в России

В салоны российских дилеров ввезли обновленные седаны Tesla Model 3. Их стоимость узнал портал Autonews.ru.

Автомобили в версии Long Lange с полным приводом и мощностью 450 л.с. продают три дилера в Москве. Их цена составляет от 6,85 до 7,5 млн. руб.

Кроме того, есть возможность заказать машину в Китае – ее привезут прямо оттуда. Модель собирают на предприятии в Шанхае. Если оставить предоплату, стоимость автомобиля составит 5,2 млн руб. Речь идет о базовом седане с батареей меньшей емкости, задним приводом и мощностью 264 л.с.

В КНР цена Model 3 стартует от 261 400 юаней (около 3,3 млн руб).

Обновленный седан Tesla Model 3 представили в данной стране минувшей осенью.