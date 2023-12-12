"ЭРА-ГЛОНАСС" сможет информировать водителей о дорожной ситуации

Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич рассказал о том, что первая в мире государственная платформа сервисов для автомобилистов будет создана в 2024 году на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" благодаря выводу на рынок нового поколения кнопок SOS. Так, при согласии автовладельца устройства вызова экстренных служб смогут информировать его о дорожной ситуации по пути следования.

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В обновленных версиях устройств будут также доступны такие функции, как выявление кибератак на автомобили, мониторинг собственной машины и поиск угнанных транспортных средств, отметил Райкевич агентству ТАСС.

Он также добавил, что ежегодно к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" будут подключаться минимум 1 млн автомобилей в 2023-2026 годах.

За 2023 год к этой системе подключен почти 1 млн транспортных средств. При этом 160 тысяч из них - автомобили, привезенные в Россию по параллельному импорту.

За время работы "ЭРА-ГЛОНАСС" свыше 316 тысяч аварийных сообщений от автомобилистов было передано в экстренные службы. При тяжелых ДТП умное устройство за считаные секунды передает координаты и необходимую информацию о машине даже в случаях, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать спасателей. За счет интеграции "ЭРА-ГЛОНАСС" со всеми "Системами-112" в регионах с максимальной эффективностью обеспечивается соблюдение правила "золотого часа" медицины катастроф: помощь, оказанная в течение 60 минут после аварии, кратно повышает возможность спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах.