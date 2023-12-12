Характеристики электроверсии Hyundai Creta ставят новинку под сомнение

Раскрыты некоторые характеристики электрической версии кроссовера Hyundai Creta, продажи которого должны начаться в 2025 году. Как сообщает Autocar India, батарейная версия может проиграть некоторым конкурентам по запасу хода.

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Так, Hyundai планирует оснащать Creta EV аккумулятором на 45 кВт*ч. Потенциальные соперники электрокара на рынке Индии обладают более емкими батареями. Например, Maruti Suzuki eVX получит 50-киловаттную батарею, а MG ZS EV оснащается 60-киловаттным аккумулятором. Однако не исключено, что использование сравнительно компактного энергетического элемента связно с желанием сэкономить и снизить итоговую цену кроссовера.

У Hyundai Creta EV будет один электродвигатель на 138 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Таким образом, электромобиль будет мощнее своих собратьев с двигателем внутреннего сгорания. По информации портала, в будущем его установят и на внедорожник Kona в его базовой комплектации.