В краш-тестах, проведенных по европейской методике EuroNCAP, приняли участие среднеразмерный кроссовер BYD Seal-U (россиянам этот автомобиль известен под названием Song Plus) и семиместный вседорожник Tang. Несмотря на то, что обе модели заработали пять звезд из пяти возможных, специалисты по безопасности все же нашли в них недочеты.

В серию краш-тестов по методике EuroNCAP входят несколько фронтальных столкновений: это удар о барьер с полным перекрытием, удар о подвижный барьер с 50-процентным перекрытием и удар о статичный барьер с перекрытием 40 процентов. Есть и несколько боковых ударов — о подвижное препятствия и о столб. Отдельно тестируется работа систем активной безопасности. Наконец, последнее испытание — это имитация ДТП с пешеходом. «Китайские автомобили» отмечают, что правила и методы оценки для всех автомобилей, представленных на европейском рынке, одинаковые.

Начнем с BYD Tang. В движение его приводят два электромотора, установленные на передней и задней осях, которые суммарно развивают 517 лошадиных сил. Питает их батарея емкостью 86,7 киловатт-часа, на одном заряде которой трехрядный электрокар проезжает до 635 километров. Результаты краш-тестов у модели следующие: безопасность взрослых пассажиров и пассажиров-детей эксперты организации EuroNCAP оценили в 87 процентов, работу вспомогательных систем — в 73 процента, а безопасность пешеходов — в 80 процентов.

Нарекания вызвало недостаточное количество креплений детских кресел ISOFIX и CRS. Кроме того, была снижена оценка безопасности пешеходов из-за того, что у кроссовера есть травмоопасные элементы переднего бампера и капота. Система распознавания пешеходов тоже работает не очень хорошо, как и система экстренного торможения.

Song Plus, он же Seal-U, выступил лучше. Кроссовер, оснащенный 218-сильным электромотором и батареей на 71,8 либо 87 киловатт-часов, похвалили за структурную прочность. У него 90 процентов за безопасность взрослых пассажиров, 86 процентов — за безопасность пассажиров-детей, 83 процента за безопасность пешеходов и 77 процентов за работу ассистентов.