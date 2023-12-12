Dodge Challenger оказался самым быстрым серийным автомобилем в мире

Весьма удивительно, что в рейтинге, составленном журналистами 32cars.ru, победителем стал классический американский маслкар с бензиновым V8, а именно Dodge Challenger SRT Demon 170. Согласно сообщениям, этот автомобиль разгоняется от 0 до 97 км/ч за 1,66 секунды, что равно 1,74 секунды до 100 км/ч.

На втором месте расположился Rimac Nevera. Этот хорватский гиперкар заявляет время разгона от 0 до 100 км/ч в пределах 1,81 секунды, что делает его самым быстрым электрическим автомобилем в мире. Итальянский электрический гиперкар Pininfarina Battista занял третье место в рейтинге. Своеобразный стиль и время разгона от 0 до 100 км/ч за 1,86 секунды делают его внушительным конкурентом.