Dodge Challenger оказался самым быстрым серийным автомобилем в мире
Весьма удивительно, что в рейтинге, составленном журналистами 32cars.ru, победителем стал классический американский маслкар с бензиновым V8, а именно Dodge Challenger SRT Demon 170. Согласно сообщениям, этот автомобиль разгоняется от 0 до 97 км/ч за 1,66 секунды, что равно 1,74 секунды до 100 км/ч.
На втором месте расположился Rimac Nevera. Этот хорватский гиперкар заявляет время разгона от 0 до 100 км/ч в пределах 1,81 секунды, что делает его самым быстрым электрическим автомобилем в мире. Итальянский электрический гиперкар Pininfarina Battista занял третье место в рейтинге. Своеобразный стиль и время разгона от 0 до 100 км/ч за 1,86 секунды делают его внушительным конкурентом.
На четвертом месте стоит Czinger 21C из Калифорнии. Этот впечатляющий двухместный купе разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды благодаря гибридному V8 с двойным турбонаддувом, трём электродвигателям (общая мощность 1350 л.с.), 7-ступенчатой секвентальной коробке передач и полному приводу. На последнем месте в этом рейтинге расположился Koenigsegg Gemera, который в своей трехцилиндровой версии, а также в версии с V8, способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды, установив рекорд для подключаемых гибридных автомобилей.