Компания BYD представила свой новый кроссовер Yuan UP

Автомобильная компания BYD сначала зарегистрировала свою новую модель в Китайском министерстве промышленности и информационных технологий. Благодаря информации из открытых источников теперь известны подробности о новом компактном SUV, известном как Yuan UP. Это пятиместное транспортное средство с размерами 4310 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту, а колесная база составляет 2620 мм. Он чуть меньше популярной модели Atto 3, которая имеет размеры 4455 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1615 мм в высоту.

Визуально новый кроссовер отличается от Atto 3 и других последних электромобилей BYD, включая Seal и Dolphin, так как он принадлежит к серии Dynasty. Передняя часть с линзами, напоминающими фары седана Han EV и новой модели Song L, и необычным бампером, похожим на задний диффузор. Дизайнеры добавили к Yuan UP элементы, усиливающие его внедорожный образ, включая пластиковые защитные обвесы. Особое внимание привлекает дизайн задних стоек и задней части, где расположены светодиодные фонари, соединенные тонкой LED-полосой, два небольших спойлера и маленький задний дворник.

По информации Центральной Службы Новостей, в стандартной комплектации кроссовер будет оснащен инновационной батареей Blade от BYD и предложен с электродвигателем мощностью 94 л.с. в базовой версии и 174 л.с. для более мощной версии. Вес начального уровня составляет 1430 кг, а флагманской версии - 1540 кг. Показатели ускорения пока неизвестны, но предполагается, что максимальная скорость будет ограничена 160 км/ч.