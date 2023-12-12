Эксперты Consumer Reports указали на самые надежные автомобили в мире в 2023 году

Эксперты Consumer Reports нашли очень надежные автомобили в мире в 2023 году
В этом году исследование включало 20 категорий проблем, в том числе электромоторы, аккумуляторы и зарядные системы для электромобилей. Рейтинги надёжности были составлены как для марок автомобилей, так и для отдельных моделей, охватывая выпуски с 2000 по 2022 годы, а также некоторые модели 2023 года. Были рассчитаны показатели надёжности каждой модели, что позволило составить прогнозируемый рейтинг для каждого бренда, пишет сайт Тарантас Ньюс.
В рейтинге надёжности 2023 года Lexus возглавил список с оценкой 79 из 100. Toyota, лидер прошлого года, занял второе место с 76 баллами, а Mini заняла третье место с 71 баллом. Также в первую пятерку вошли Acura и Honda с 70 баллами каждый. В топ-10 также входят Subaru (69 баллов), Mazda (67 баллов), Porsche (66 баллов), BMW (64 балла) и Kia (61 балл). За ними следуют Hyundai, Buick, Infiniti, Tesla и Ram. На нижних строчках рейтинга оказались Volvo, Jeep, Volkswagen, Rivian, Mercedes и Chrysler.
Среди отдельных моделей лучшие показатели у Toyota 4Runner, Toyota Camry Hybrid, Toyota Camry, Toyota RAV4 Prime, BMW X5, Subaru Forester, Toyota RAV4, Acura RDX, Toyota Corolla и Toyota Highlander Hybrid. «Consumer Reports» также отмечает, что тип трансмиссии является важным фактором надёжности: полностью электрические автомобили испытывают проблемы на 79% чаще, чем автомобили с ДВС, у подключаемых гибридов проблем на 146% больше, в то время как у обычных гибридов на 26% меньше проблем, чем у автомобилей с ДВС.