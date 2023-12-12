Эксперты Consumer Reports нашли очень надежные автомобили в мире в 2023 году

В этом году исследование включало 20 категорий проблем, в том числе электромоторы, аккумуляторы и зарядные системы для электромобилей. Рейтинги надёжности были составлены как для марок автомобилей, так и для отдельных моделей, охватывая выпуски с 2000 по 2022 годы, а также некоторые модели 2023 года. Были рассчитаны показатели надёжности каждой модели, что позволило составить прогнозируемый рейтинг для каждого бренда, пишет сайт Тарантас Ньюс.

Эксперты Consumer Reports указали на самые надежные автомобили в мире в 2023 году
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В рейтинге надёжности 2023 года Lexus возглавил список с оценкой 79 из 100. Toyota, лидер прошлого года, занял второе место с 76 баллами, а Mini заняла третье место с 71 баллом. Также в первую пятерку вошли Acura и Honda с 70 баллами каждый. В топ-10 также входят Subaru (69 баллов), Mazda (67 баллов), Porsche (66 баллов), BMW (64 балла) и Kia (61 балл). За ними следуют Hyundai, Buick, Infiniti, Tesla и Ram. На нижних строчках рейтинга оказались Volvo, Jeep, Volkswagen, Rivian, Mercedes и Chrysler.

Среди отдельных моделей лучшие показатели у Toyota 4Runner, Toyota Camry Hybrid, Toyota Camry, Toyota RAV4 Prime, BMW X5, Subaru Forester, Toyota RAV4, Acura RDX, Toyota Corolla и Toyota Highlander Hybrid. «Consumer Reports» также отмечает, что тип трансмиссии является важным фактором надёжности: полностью электрические автомобили испытывают проблемы на 79% чаще, чем автомобили с ДВС, у подключаемых гибридов проблем на 146% больше, в то время как у обычных гибридов на 26% меньше проблем, чем у автомобилей с ДВС.