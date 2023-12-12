Эксперты Consumer Reports указали на самые надежные автомобили в мире в 2023 году

В этом году исследование включало 20 категорий проблем, в том числе электромоторы, аккумуляторы и зарядные системы для электромобилей. Рейтинги надёжности были составлены как для марок автомобилей, так и для отдельных моделей, охватывая выпуски с 2000 по 2022 годы, а также некоторые модели 2023 года. Были рассчитаны показатели надёжности каждой модели, что позволило составить прогнозируемый рейтинг для каждого бренда, пишет сайт Тарантас Ньюс.